Karlıova'da kar yağışı

Serkan BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları beyaza büründü.
Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları karla kaplandı. Sabah saatlerinde karla uyanan ilçe sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ve kaymakamlık ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla yollarda çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL
2021-03-08 12:31:02
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