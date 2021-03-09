Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

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Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.20'de merkez üssü Bingöl merkez olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.30 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla ilgili şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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