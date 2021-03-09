Bingöl'de, 4.0 büyüklüğünde deprem (2)

ÖĞRENCİLER OKULDAN TAHLİYE EDİLDİ
Bingöl merkezde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezindeki Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Öte yandan valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek, "Bugün saat 11:20'de merkez üssü Bingöl merkez olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre hamdolsun herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur" denildiDHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-03-09 12:30:01
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