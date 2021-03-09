Düğün salonu önündeki köpeği tabancayla öldürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/SOLHAN (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde kimliği belirsiz kişi, düğün salonu önündeki köpeği tabancayla vurarak, öldürdü. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, düğün salonu önünde duran köpeği tabancayla ateş ederek, öldürdü. Silah sesini duyan çevredekiler, olay yerine geldiklerinde köpeği kanlar içinde buldu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de köpeği öldürüp, kaçan kişinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Solhan Aziz ÖNAL

2021-03-09 14:18:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.