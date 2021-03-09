Düğün salonu önündeki köpeği tabancayla öldürdü

Aziz ÖNAL/SOLHAN (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde kimliği belirsiz kişi, düğün salonu önündeki köpeği tabancayla vurarak, öldürdü. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, düğün salonu önünde duran köpeği tabancayla ateş ederek, öldürdü. Silah sesini duyan çevredekiler, olay yerine geldiklerinde köpeği kanlar içinde buldu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri de köpeği öldürüp, kaçan kişinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Solhan Aziz ÖNAL
2021-03-09 14:18:18
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