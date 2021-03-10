Doğu'daki huzur ortamı bölgede hayvancılığı canlandırdı



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki Soğukpınar köyünde 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalan Yılmaz ailesi, 2013 yılında bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından topraklarına döndü. Aile fertlerinden Ramazan Yılmaz, iki yıl önce 50 hayvan ile başladığı besicilikte şu anda 400 hayvanın bulunduğu sürünün sahibi oldu. Yılmaz, huzur ortamının sağlanmasıyla bölgenin tarım ve hayvancılıkta birlikte kalkındığını, ülke ekonomisine de katkı sağlandığını söyledi.

Genç ilçesine bağlı Soğukpınar köyü sakinleri, 1990'lı yıllarda PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle köylerinden göç etmek zorunda kaldı. Bölgenin teröristlerden arındırılmasıyla sağlanan huzur ve güven ortamının ardından 1992 yılında köylerinden göç eden Yılmaz ailesi, yeniden dönüş yaptı.

Ailesi köyü terk ettikten sonra dünyaya gelen Ramazan Yılmaz (25), 2013 yılında dönüş yaptıkları köylerinde hayvancılıkla ilgilenmeye başladı. 50 küçük ve büyükbaş satın alarak başladığı besicilikte bugün 400 havyan sahibi olduğunu söyleyen Yılmaz, tarım ve hayvancılıkta daha ileri seviyelere gelip ülke ekonomisine de katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. Artan hayvan sayısı nedeniyle yer sorunu yaşadığını anlatan Yılmaz, yetkililerden destek verilirse istihdam sağlayacağını da belirtti.

20 yaşında hayvancılık sektörüne 50 küçükbaş hayvanla başladığını ifade eden Yılmaz, "Kendi imkanlarımla derme çatma bir yer yaptım. Hayvan sayımızı 400'e çıkarınca yaptığımız yer yetersiz kalıyor. Bize bu konuda destek verilirse istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Bu sektörde ilçemizin sütünü, peynirini, yoğurdunu, ayranını ve büyük ölçüde et ihtiyacının tamamını biz karşılamak istiyoruz" dedi.

'TERÖRDEN ARINDIRILAN BÖLGEMİZİ HAYVANCILIK İLE TAÇLANDIRDIK'

Terörden arındırılan bölgeyi hayvancılıkla taçlandırdıklarını söyleyen Yılmaz, "Köyümüz küçükbaş hayvancılığına oldukça elverişli bir köydür. Terörden arındırılan bölgemizi hayvancılık işi ile kıymetlendirdik. Devletimizde bu konuda bize büyük ölçüde destek vermesini bekliyoruz. Süt üreticileri Bingöl'e büyük bir yatırım yaptı. Biz de bu yapılan yatırımlardan faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-03-10 08:21:20



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