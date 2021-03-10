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Otomobil çarpmasıyla ağır yaralanan kadına 'araç hasar bedeli' davası

DHA

Otomobil çarpmasıyla ağır yaralanan kadına 'araç hasar bedeli' davası


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, 3 çocuk annesi Emine Eles (45), Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kanser tedavisi gören eşinin işlemleri için giderken, Cengiz Dikici'nin otomobille çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede bir süre tedavi gören Eles, Dikici'den şikayetçi olmadı. Kazanın ardından Dikici, Eles hakkında dava açıp, aracın hasar bedeli olan 13 bin 277 lirayı ödemesini istedi. Eles, Dikici'nin talebi kabul edilirse tazminatı ödeyecek imkanının olmadığını söyledi.
Kaza, 9 Haziran 2020'de MalatyaElazığ devlet kara yolu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağında meydana geldi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören eşi Yüksel Eles´e (47) refakatçi olmak için giden Emine Eles, otobüsten indiği sırada Cengiz Dikici yönetimindeki 44 BZ 875 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Eles'i hastaneye kaldırdı.
Kazanın ardından yapılan soruşturmada, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Eles, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulundu. Rapora göre, Eles'in yayalar için yanan kırmızı ışıkta geçtiği, kazaya karışan aracın sürücüsünün ise kusurlu olmadığı belirlendi. Kaza sırasında hasar gören otomobil için de kasko firması tarafından 13 bin 277 liralık hasar tespiti yapıldı. Dikici, meydana gelen hasarın Eles'ten tahsil edilmesi için mahkemeye başvurdu. 
Kazanın ardından 5 kez ameliyat geçirmesine rağmen sürücü Cengiz Dikici'ye dava açmadığını söyleyen Emine Eles, tazminatı ödeyecek imkanının olmadığını söyledi. Eles, "Geçen sene eşim Malatya'da karaciğer kanseri tedavisi görüyordu. Ameliyat geçirmişti. Eşime karaciğer nakli yapıldı. Eşime Bingöl'den refakatçi olarak gidiyordum. Yolda otobüsten inerken kaza geçirdim. Kaza sonrasında belden aşağım tutmadı. 5 ameliyat geçirdim. Hala da ameliyatlarım var, tedavim sürüyor. Fizik tedavi gördüm. Kaza sonrası bana büyük bir ceza geldi. Kazada ben suçlu görüldüm. Sanki ben adamın arabasını kırmış gibi görünüyorum. Bu paranın ödenmesini istemiyorum. Çok mağdurum. Bu cezayı ödeyecek gücüm yok çünkü eşim ve ben rahatsızız, 3 öğrenci okutuyorum. Eşimin devletten aldığı engelli maaşı var. Başka da gelirimiz yok" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-03-10 10:58:27

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