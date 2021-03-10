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Otomobilin çarpmasıyla ölümden dönen kadına 13 bin TL'lik hasar faturası gönderildi Ölümden dönen kadından 13 bin 227 TL'lik hasar masrafı talep edildi

İHA

Otomobilin çarpmasıyla ölümden dönen kadına 13 bin TL'lik hasar faturası gönderildi Ölümden dönen kadından 13 bin 227 TL'lik hasar masrafı talep edildi

Bingöl’den Malatya'ya hastanede tedavi gören eşinin yanına giderken bir otomobilin çarpması sonucu ölümden dönen kadına, sigorta şirketi tarafından 13 bin 227 TL'lik hasar faturası gönderildi.
Kaza, 9 Haziran 2020’de Malatya'nın Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi Hastane Kavşağı meydana geldi. Bingöl’ün Çavuşlar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Emine Eles (41), 2012’de siroz hastalığı nedeniyle karaciğer nakli olan ve Malatya’da tedavi gören eşi Yüksel Eles’in yanına gitmek için bu şehre gitti. Malatya’da araçtan inen Eles'e, kavşakta yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan, bacağına ve leğen kemiğine pilatin takılan Eles, tedavisi sürerken bir şok daha yaşadı. Sürücü hakkında takipsizlik kararı çıkarken, karşı tarafın sigorta şirketi Eles'ten 13 bin 227 liralık hasar masrafı talep etti. Kocası hasta olan, kendisi de kaza geçirdiği için çalışamaz durumda olan çift, cezanın bir şekilde iptal edilmesini ve kendilerine destek olunmasını istedi.

“Kazamı unuttum ama bu ceza bana geldi dünyam yıkıldı”
Eles, “Eşim hasta olduğu için çalışamıyor, ben de böyle oldum. 3 tane öğrenci okutuyorum. Yani bu durumun ele alınmasını rica ediyorum Kaza geçirdim, bütün suç bana verildi. Ben bir ay sonra başvurdum mahkemeye. Sanki ben gidip adamın arabasına zarar vermişim gibi. İki kez benim dünyam başıma yıkıldı” dedi.

“Hem canımdan hem malımdan oldum”
Kendisine gelen 13 bin TL'lik ceza ile ikinci kez dünyasının başına yıkıldığını aktaran Eles, “Ben bunu ödeyemem ki, çalışanım yok. Ayda bir tedavi görüyor, ben de aynı şekilde. Adalet yerini bulsun. Bunu o kadar avukatlara gösteriyorum ki o kadar bilirkişilere de danıştık ettik, yüzde 50 benim, yüzde 50 onunken, yüzde yüz bana hata verildi. Ben hem canımdan oldum hem malımdan oldum ama benim gelirim yok”ifadelerini kullandı.
2012’de karaciğer nakli olan ve yüzde 70 ağır engeli bulunan Yüksel Eles ise “Ben de sürekli stent değiştiriyorum. Eşimle birlikte hastanede kaldık bayağı zaman. Bir hafta kadar önce bize bir ceza geldi. Eşime çarpan araba kaskoda arabasını yaptırmış 13 bin küsur gibi ceza geldi. Biz hem mağdur olduk hem kaza geçirdik. Yayaya araba çarpmış, adamın arabasını biz mi yapalım şimdi" ifadelerini kullandı.

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