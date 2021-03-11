Bingöl'de 58 kilo esrar ele geçirildi; 22 gözaltı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 58 kilo esrar ele geçirilirken, 22 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 1-9 Mart'ta uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri çeşitli operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 58 kilo esrar geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-03-11 11:08:50



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