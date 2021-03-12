Karlıova'da eğitime kar engelli

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde tipiye dönüştü. Kar yağışı etkili olmasıyla ilçe genelindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL
2021-03-12 09:35:03
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