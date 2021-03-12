Bingöl- Erzurum yolunda ulaşıma 'kar' engeli

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum kara yolunun 30 kilometrelik bölümü, trafiğe kapatıldı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, BingölErzurum yolunun 0-30 kilometresinin, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 09.10 itibarıyla araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-03-12 09:56:45



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