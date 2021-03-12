Bingöl- Erzurum yolunda ulaşıma 'kar' engeli

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum kara yolunun 30 kilometrelik bölümü, trafiğe kapatıldı.
Bingöl'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, BingölErzurum yolunun 0-30 kilometresinin, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 09.10 itibarıyla araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-03-12 09:56:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.