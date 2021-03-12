Bingöl'de yolcu otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 yolcu da yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde BingölErzurum karayolunda meydana geldi. Toklular köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AID 168 otomobil, buzlama nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen 12 AAE 423 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, otobüsteki 2 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralı 2 yolcuya ise sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-03-12 20:05:01



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