Down sendromlu Muhammed’e doğum günü sürprizi

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Down Sendromlu Muhammed Canlı’ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Solhan Sosyal Hizmet Merkezi, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nün yaklaşması nedeni ile Down Sendromlu birey ve ailelerine yönelik ziyaretler yapıyor.Ziyaretler de ilçede yaşayan Down Sendromlu Muhammed Canlı’nın doğum gününü olduğunu öğrenen kurum sürpriz yaptı.Merkez personelleri pasta ve hediye alarak Muhammed’in doğum gününü kutladı.

Özel gereksinim ihtiyacı olan bireylere ve ailelerine her zaman önem verdiklerini belirten İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir,özel gereksinim durumunun çocuklarda ortaya çıkmasının konuya ilişkin duyarlılıklarını arttırdığını ve bu tarz durumlarda olayı daha büyük bir hassasiyet ile ele aldıklarını aktardı.

Özdemir, farkındalık bilinci içerisinde etkinlikler yapmaya ve çocuklar ile vakit geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Muhammed’in babası Vehbi Canlı ise doğum günü sürprizinin kendisini ve çocuğunu son derece mutlu ettiğini aktardı.

