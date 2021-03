Bakan Karaismailoğlu: Çocuklarımızı kandırmaya kalkanlar, elleri boş dönecek (2)

'BİNGÖL ÇEVRE YOLU 2022 YILINDA TAMAMLANACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Bingöl çevre yolunda incelemelerde bulundu. Yol çalışmasıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Bingöl çevre yolunun 2022 yılında tamamlanacağını söyledi. Yolun uzunluğunun 32,5 kilometre olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye´nin pek çok noktasında olduğu gibi hükümetlerimiz öncesinde ihmal edilmiş pek çok iş ve altyapı sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak biz bu gidişatı tersine çevirdik. Bugün, Türkiye'nin her yanında 19 yıldır yürüttüğümüz ulaştırma ve altyapı hamlemiz doğrultusunda pek çok yeni projeyi bu güzide kentimize de kazandırmış olmanın gururunu taşıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ulaştırma ve haberleşme alanı bir ülkenin ekonomisinin can damarlarını oluşturur. Yaptığımız her yol, her köprü, her havalimanı o ilimize canlılık katar, ekonominin gelişmesine, yeni istihdam alanları açılmasına, eğitime ve kültüre katkı sağlar. Şu anda sizlerle birlikte Bingöl-Sancak il yolunda incelemelerde bulunuyoruz. 490 milyon TL bedelli bu yol projemizin toplam uzunluğu 32,5 kilometredir. Yolumuzda toplam 686 metre uzunluğunda 3 köprü yapacağız. Projemizi, inşallah 2022 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL, Nurettin FİDANCAN

2021-03-17 14:43:43



