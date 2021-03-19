Bingöl'de içleri ısıtan görüntü, oğlağı evde bebek gibi bakıyorlar Kaynarpınar Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan, daha önce depremde bir kediyi sahiplenerek evde bakmaya başlayan Abaylı çifti, şimdi de annesi engelli olan bir keçinin yavrusunu eve alıp bakmaya başladı Abaylı çiftçinin evdeki oğlak ile kedisi hayatlarına renk kattı

Bingöl’de daha önce depremde sahiplendikleri kediye evlerinde bakan Abaylı çifti, şimdide annesi engelli olan 10 günlük oğlağı eve alarak bebek gibi bakmaya başladı.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü'nde muhtar Özbek Abaylı (48) ve eşi Gülbahar Abaylı (43), 10 gün önce doğan ve annesi engelli olan keçinin yavrusunu eve aldı. 3 çocuğu olan Abaylı çifti, ‘Fıstık’ adını verdikleri oğlağı her gün biberon ile beslemeye başladı. 14 Haziran 2020’de merkez üssü Karlıova Kaynarpınar köyünde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde doğan ‘Tom’ adını verdikleri kediyi de sahiplenen ve evde besleyen çiftin evinin yeni maskotu da oğlak oldu.

Oğlağın annesinin engelli olduğunu ve ihtiyaçları karşılayamadığı için baktıklarını belirten Özbek Abaylı, “Benim 3 çocuğum var biri lise okuyor, biri askerlik yapmış diğeri de gidecek. Biz burada hayvancılık yapıyoruz, Fıstık’ın da annesi engelli olduğu için besleyemiyor. Annesi bakamadığı için küçük çocuk gibi getirdik eve mamasını, sütünü, her şeyini biz karşılıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz haliyle hayvan sevgisi de var. Her bakımını annesi gibi üstlendik” dedi.

Akşamları onlarla vakit geçirdiklerini belirten Abaylı, “Oda bizi çok seviyor peşimizden geliyor. Dolaşıyor, mama istiyor, su istiyor. Hatta bizim depremde doğan bir kedimiz var. Adı Tom’dur. Fıstık ile birlikte ikisi de evde yaşıyor zaten. Dışarı çıkmıyorlar bizim dışımızda. Akşamları onlarla oynuyoruz, vakit geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir kedileri olduğunu şimdi de evde baktıkları bir oğlakları olduğunu aktaran Gülbahar Abaylı ise “Bizim şuan küçük çocuğumuz olmadığı için biz onlara bakıyoruz sütünü veriyoruz. Hep yanımızdalar zaten, onlarla vakit geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

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