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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvancılıkla uğraşanlar, kışın zorlu kısmını geride bıraktı

İHA

Hayvancılıkla uğraşanlar, kışın zorlu kısmını geride bıraktı

Bingöl'ün özellikle yüksek rakımlarında hayvancılıkla uğraşanlar, kışın zorlu kısmını geride bırakırken, yeni doğan yavrularla da hem baharın haberini, hem de yılın bereketini aldı.
Bingöl’de yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova’nın Kaynarpınar köyünde çetin geçen kış mevsimi, baharın habercisi keçilerin doğum yapmasıyla geride kalmaya başladı. Köyün neredeyse tamamımın hayvancılık ile geçim yaptığı bölgede, karlar da erimeye başladı. Köyde yaşayan 4 çocuk sahibi Fazlı (42) ve Nurbahar Gürgen (34) çifti de 35 keçisi sayesinde kazandıklarıyla hayatlarını sürdürüyor. 35 keçisinden çoğunun oğlakları dünyaya getirmesiyle evlerinin neşesi arttı. Her gün baharın habercisi oğlaklarla yakından ilgilenen Gürgen çiftine çocukları da destek veriyor.
Bölgede kış aylarının 7 aya kadar çıktığını aktaran Fazlı Gürgen,"Bu köyde herkes gibi bizim de geçim kaynağımız hayvancılıktır. 78 ay kış aylarını görüyoruz burada. Tabi kış çok çetin geçiyor. Geçim kaynağımız olduğu için mecburen uğraşmak zorundayız. Bu aylarda da hayvanlarımızın doğum zamanı. Doğum, bizim için baharın gelmesi demektir. Baharın gelmesi de bizlere mutluluk vermektedir. 4 çocuğumla sürekli hayvancılıkla uğraşıyorum. Çocuklara nasıl bakıyorsam bu yavruları da o şekilde bakıyorum. Çünkü onlarda yeni doğan bebekler gibidir” dedi.
Günde 2 veya 3 kez oğlakları anneleriyle buluşturduklarını aktaran Gürgen, mesailerinin sabah ezanı ile başladığını ve gün boyu sürdüğünü kaydetti.
Sabah erken güne başladığını ve daha sonra eşiyle birlikte hayvanlarla ilgilendiğini Nurbahar Gürgen ise “Sabah erken kalkıp önce eşime ve çocuklara kahvaltı veriyorum sonra hayvanlarla uğraşıyorum. Zamanımız hep hayvancılık ile geçiyor. Yavrular doğdu, mecburen uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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