Moloz altında kalan kedi için itfaiyecilerden iş makinesiyle kurtarma çalışması



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde, işçilerin inşaat alanındaki moloz altında kaldığını fark ettiği kedi, itfaiye ekiplerince iş makinesiyle yürütülen çalışmayla kurtarıldı.

Genç ilçesindeki inşaat alanında çalışan işçiler, kedinin moloz altında kaldığını gördü. İşçilerin ihbarıyla inşaata gelen itfaiye ekipleri, başlattıkları çalışmayla kısa sürede kediyi sıkıştığı yerde çıkardı. Yapılan kontrolde, kedinin yarası olmadığı anlaşıldı.

İş makinesi, kazma ve kürek ile kurtarma çalışması yürüttüklerini belirten Genç Belediyesi'nin itfaiye görevlisi Muzaffer Aktekin, "Alanda çalışma yapan işçiler tarafından ihbar geldi. Olay yerine gittiğimizde, çalışma yapılan alana moloz dökülmüştü. Çökme olmaması için tavan güçlendirmesi yaptık. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra iş makinesi ve kazma kürekle kediye ulaştık. Çok korkmuştu ama yaralanmamıştı. Herhangi bir sorun oluşmadan kediyi kurtarıp doğaya saldık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-03-22 12:14:32



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