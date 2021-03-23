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Bingöl’de bin 200 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Merkez Yeşilyurt Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine İl Müdürü İbrahim Börü ile İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve kurum çalışanları katıldı.Etkinlikte okul bahçesine 50 adet boylu çınar, 50 adet boylu karaçam ve 300 adet sedir fidanının dikimi yapıldı.Diğer dikim alanlarına da 800 fidan toprakla buluşturuldu.

Toplamda bin 200 fidanın toprakla buluştuğu aktarılırken İl Müdürü İbrahim Börü, etkinliği hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

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