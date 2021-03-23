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Gönüllü öğretmenlerin kampanyası ile Suriye'deki yetimlere yardımlar ulaştırıldı

İHA

Gönüllü öğretmenlerin kampanyası ile Suriye'deki yetimlere yardımlar ulaştırıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde öğretmenlerin başlattığı kampanya ile Suriye'deki yetimlere hem nakdi hem ayni yardımların ulaştırıldığı bildirildi.
Solhan ilçesinde öğretmenler arasında yaklaşık bir ay önce yardım kampanyası başlatıldı. Kısa sürede verilen destek sonucu, Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlköğretim Okulundan 5 bin 550 TL, Hazarşah Yeni Yerleşim İlköğretim Okulundan bin 250 TL ve sosyal medyada yapılan çağrılarla da 22 bin 260 TL olmak üzere toplam 29 bin lira nakit destek toplandı. Toplanan nakdi destekle hem nakdi hem de ayni yardımlar gönüllüler tarafından Suriye’nin ElBab bölgesinde bulunan yetim merkezlerine ve dağınık kamp bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren gönüllülerden Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlköğretim Okulu Müdürü Ferhat Bayar, yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması için nakit destek, acil tedavi ihtiyacı olan yavrularımızın tedavisi için nakit destek, dağınık kamp bölgelerinde yaşayan ailelere 260 paket gıda desteğinin sunulduğunu aktardı.
Son olarak, yurt dışından kendilerine ulaşan gönül dostlarının desteğiyle önümüzdeki haftalar içinde Suriye’de bulunan yetim ve mağdur çocuklara ulaştırılmak üzere bin adet paket kıyafet hazırlandığını da aktaran Bayar," Bu durum dolayısıyla sizlerin vermiş olduğu desteği gıda, tedavi ve nakit olarak kullandık. Süreç tamamlandığında hayırlısıyla kıyafetlerin bir kısmı hızlıca çocuklarımıza ulaştırılacak, geri kalan bölümü ise Ramazan Bayramı arifesinde çocuklarımıza 'Bayram Hediyesi' olarak verilecektir. Geçen ay yaptığımız ziyarette gördüklerimizden sonra hissettiğimiz sorumluluk, bizleri bugün bu noktaya kadar getirdi. Vardığımız noktada sizlerin anlamlı desteği ile yüzümüzde bir tebessüm ile evlerimize dönebiliyoruz. Dönerken de sizler için heybemize doldurduğumuz ve yetimlerin dilinden sahibine ulaşan dualarla dönüyoruz" dedi.

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