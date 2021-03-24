Bingöl'de sel; evler su altında kaldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından oluşan sel nedeniyle yollar göle dönerken, çok sayıda ev su altında kaldı.
Bingöl'de dün gece saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kanalizasyon yağışın etkisiyle taşınca yollar göle döndü. Mirzan Mahallesi'nde ise şiddetli yağışla evler su altında kaldı. Evleri sular altında kalan mahalle halkı, suyu kovalarla taşıdı.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-03-24 09:19:50
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