Bingöl'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

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Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde gece fırtına etkili olurken, birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar ise devrildi.

Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'ndeki Bingöl Caddesi'nde bulunan bazı binaların çatıları, gece saatlerinde fırtınada uçtu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliği sağlarken, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri de yola düşen çatıları kaldırmak için çalışma başlattı. Fırtınada devrilen ağaçlar da yollardan kaldırılmaya başlandı. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2021-03-24 12:42:31



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