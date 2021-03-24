Bingöl'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde gece fırtına etkili olurken, birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar ise devrildi.
Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'ndeki Bingöl Caddesi'nde bulunan bazı binaların çatıları, gece saatlerinde fırtınada uçtu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliği sağlarken, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri de yola düşen çatıları kaldırmak için çalışma başlattı. Fırtınada devrilen ağaçlar da yollardan kaldırılmaya başlandı. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-03-24 12:42:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.