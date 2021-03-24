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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Belediyesi’nden yoğun sel mesaisi

İHA

Bingöl Belediyesi’nden yoğun sel mesaisi

Bingöl Belediyesi'nin şiddetli yağış sonucu oluşan sel afeti sonrası baskın ve tahribatlara geceden itibaren müdahale ettiği gündüz de kentin farklı noktalarında çalışmalarının sürdürdüğü aktarıldı.
Bingöl’de dün gün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklara neden oldu, bazı ev ile iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Yağışla birlikte Bingöl Belediyesi, kriz merkezi kurarak Mirzan, Yeşilyurt, Simani, Saray ve Şehit Mustafa Gündoğdu Mahalleleri başta olmak üzere kent genelinde çalışma yaptı. Özellikle su baskınları oluşan bodrum kattaki evleri sel sularından temizleyen ekiplerin bazı binaları da tedbir amaçlı boşalttığı aktarıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran belediyenin BİSKİ, Fen İşleri, Makina İkmal, Zabıta, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle kent genelinde çalışma yürüttü. Bir yandan vatandaşın sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışan ekipler, diğer yandan da sel felaketinin izlerini silmek için yoğun bir mesai harcamayı sürdürdüğü belirtildi.
Kentin bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi özellikle beş mahallemizde etkili oldu. Ekiplerimizi yoğun bir şekilde bu mahallelere yönlendirdik. Akabinde hemen kriz merkezi oluşturarak, diğer ekiplerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bölgelere yönlendirdik. Bingöl Valiliği öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarımızda da destek alarak gecegündüz yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Vatandaşların mağduriyetlerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için tüm gücümüzle sahada olduk, vatandaşımızın yanında olduk. Afet sonrası hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı da başlattık. Bu çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayarak, mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bir kez daha tüm mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gece gündüz demeden canla başla çalışan ekip arkadaşlarıma ve Bingöl Valiliği nezdinde bizlerden desteğini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin”dedi.

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