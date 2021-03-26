Bingöl’de karla kapanan 67 köy yolu ulaşıma açıldı

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Bingöl’de dün etkili olan kar yağışının ardından kapanan 86 köy yolundan 67’sinin ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Kentte dün özellikle yüksek rakımda bulunan bölgelerde kar yağışı yoğun olarak etkisini gösterdi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce kapanan köy yollarında çalışma başlatıldı. İlk 24 saatte 67 köy yolu ulaşıma açılırken, 19 köyde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Meteoroloji, hafta sonuna kadar bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının devam edeceğini bildirdi.

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