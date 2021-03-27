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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

İHA

Hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hasta almaya giden ambulans kara saplandı, ekipler kepçe yardımıyla aracı kurtardı.
Olay, İlçeye bağlı Bahçeköyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasta almak için yola çıkan 12 AAC 868 plakalı ambulans kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp, kenarda biriken kara saplandı. Ambulansta görevli bulunan sağlık personelleri olayı yara alamadan atlatırken, bölgeye ilçe belediyesinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden İlçe belediyesine ait iş makinesi ile ambulans saplandığı kardan çekilerek çıkarıldı.
İlçede 2 gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, özellikle sürücülerin dikkatli olunması istendi.

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