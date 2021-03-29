Pandemi nedeniyle köye gidenler çoğaldı, fidan satışları arttı Bingöl'de korona virüs nedeniyle köylerinde vakit geçirmeye başlayan vatandaşlar, bağ ve bahçe ile uğraşmak istemeleri sayesinde fidan satışlarında artış yaşanmaya başladı

Bingöl'de korona virüs nedeniyle köylerinde vakit geçirmeye başlayan vatandaşların, bağ ve bahçe ile uğraşmak istemeleri sayesinde fidan satışlarında artış yaşanmaya başladı

Bingöl’de havaların ısınması, dikme sezonun başlamasıyla fidancıların durgun geçen mesaisi yoğunlaştı. İl dışından getirilen çeşitli meyve ve süs fidanlarını Merkez Yeşilyurt Mahallesi’ndeki sahada satışa çıkaran fidancılar, pandemiden dolayı vatandaşların fidan alımına rağbet gösterdiğini belirtti. Koronavirüs nedeniyle şehir merkezinde sıkılan vatandaşların, pandemi nedeniyle köylerde daha fazla vakit geçirmeye başlamasının fidan satışlarına da yoğun olarak yansıdığı kaydedildi.

20 yıldır babasıyla birlikte bu mesleği icra ettiğini belirten Hasan Baylaz,"Sezonumuz Mart’ın başında başlıyor, Nisan’ın sonunda bitiyor. Getirdiğimiz meyve fidanlarına köylerdeki vatandaşlarımız rağbet gösteriyor. Özellikle pandemiden dolayı gelen meyve fidanlarımız elimizde kalmıyor. Ağırlıklı olarak ceviz veriyoruz, daha önce diğer meyve fidanları da tüketiliyordu ama son 5 yıldır ceviz fideleri daha çok satılıyor. Köyden şehre göç eden vatandaşlar, tekrar köylere geri döndüler. Bahçelerini ekip biçmeye başladılar. Bu da biz meyve fidesi satıcılarına yaradı diyebilirim” dedi.

Korona virüs günlerini köyünde geçireceğini belirten Mustafa Dumlu ise “Bugün buraya meyve fidanı almaya geldi. Bir Hadis de de diyor ki, kıyamet yaklaştığını bilsen bile elinde bir fidan var dikin diye. Birkaç tane meyve fidanı alıp köye götürüyorum, orada dikeceğim ailemle beraber. Bu Korona günleri de inşallah köyde geçirme niyetindeyim” diye konuştu.

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