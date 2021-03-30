Bingöl Valisi: Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Valisi: Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor

DHA

Bingöl Valisi: Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün vaka oranı haritasında, mavi kategoriden turuncu kategoriye geçmesinin ardından Vali Kadir Ekinci, "Risk haritasındaki yerimiz, bu hafta turuncuya geçti. Amacımız, vakaların olabildiğince düşürülmesini ve yeniden mavi kategoriye geçmeyi sağlamak. Ancak şartların böyle devam etmesi halinde, kurallara uydurmak zorunda kalacağız ve bunun da vatandaşımızın canını acıtacağından eminiz. Bir aydır bize gelen ihbarlar çerçevesinde söylüyorum, yasak olmasına rağmen, evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor. Dolayısıyla bu ev ziyaretleri de bizim için çok büyük problem oluşturmaktadır " dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasında mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Bingöl, son haritada turuncu kategorideki 'yüksek riskli' iller arasına geçti. Günbegün vaka sayısında artış yaşanan Bingöl'de, Vali Kadir Ekinci, kent genelinde sürdürülen koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı. Denetimde konuşan Vali Ekinci, uyarılarını yineledi. 
'EVLERDE KADINLAR ÇOK SIK BİR ARAYA GELİYOR'
Amaçlarının, vakaların düşmesiyle, haritada tekrar mavi alana geçmek olduğunu vurgulayan Vali Ekinci, yasak olmasına rağmen kadınların ev ziyaretlerinde sık sık bir araya geldiğini söyledi. Bir ötesinin kırmızı kategori olduğunu vurgulayan Vali Ekinci, "Ne yazık ki Bingöllü sağduyulu kardeşlerimizin yanı sıra, tedbirlere sıkı sıkı uymayan bazı kardeşlerimiz de var. Biz de bu kardeşlerimizi uyarmış olalım. Bunun da bir ötesi kırmızıdır, tekrardan kapanmadır. Özellikle taziyelerin yasak olmasına rağmen, Bingöllümüzde malum çok yoğun bir taziye kültürü vardır. Yaklaşık bir ay öncesine kadar, hakikaten hassasiyet vardı. Taziyelerin yasaklılığına uyuyorlardı. Ancak bir aydır bize gelen ihbarlar çerçevesinde söylüyorum, yasak olmasına rağmen, evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor. Dolayısıyla bu ev ziyaretleri de bizim için çok büyük problem oluşturmaktadır" diye konuştu.
'BİZLER CEZA YAZMAKTAN YANA DEĞİLİZ'
Kurallara uyulması çağrısını yineleyen Vali Ekinci, "Çay ocağı kültürümüz var ama ne yazık ki, çay içerken sohbet ederken vatandaşlarımız, özellikle maske ve mesafe konusunda dikkat edemiyor. Valilik olarak bizler ceza yazmaktan yana değiliz, vatandaşlarımızın bu konuda kalbini kırmak istemiyoruz. Ancak şartların böyle devam etmesi halinde, kurallara uydurmak zorunda kalacağız ve bunun da vatandaşımızın canını acıtacağından eminiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-03-30 17:47:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
YEREL HABERLER Bingöl’de ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
Bingöl’de vaka artışının en önemli nedeni ev ziyareti Vali Kadir Ekinci: “Ev ziyaretleri bizim için çok problem oluşturmaktadır”
YEREL HABERLER Bingöl’de vaka artışının en önemli nedeni ev ...
Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'
YEREL HABERLER Bingöl'de, yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi'
Turuncuya dönen Bingöl’de vatandaşlar, herkesi kurallara uymaya davet etti
YEREL HABERLER Turuncuya dönen Bingöl’de vatandaşlar, herkesi ...
Pandemi nedeniyle köye gidenler çoğaldı, fidan satışları arttı Bingöl'de korona virüs nedeniyle köylerinde vakit geçirmeye başlayan vatandaşlar, bağ ve bahçe ile uğraşmak istemeleri sayesinde fidan satışlarında artış yaşanmaya başladı
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle köye gidenler çoğaldı, fidan ...
Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, balıkçıllar geldi
YEREL HABERLER Karlıova'da gölet üzerindeki buzlar eridi, ...
Bingöl’de Down Sendromlular sahne aldı
YEREL HABERLER Bingöl’de Down Sendromlular sahne aldı