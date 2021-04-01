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Bingöl'de atölyeler kuruldu, öğrencilere ders verecek öğretmenler eğitime alındı

İHA

Bingöl'de atölyeler kuruldu, öğrencilere ders verecek öğretmenler eğitime alındı

Bingöl’de 46 okulda kurulan 65 atölyede öğrencilere eğitim verecek olan öğretmenler, ahşap işleme ve el becerisi eğitimleri almaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi kapsamında okullarda öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerine yönelik atölyeler kurulmaya başlandı.Bu kapsamda Bingöl genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bakanlı ile Fırat Kalkınma Ajansı, Borsa İstanbul ve yerel imkanlar dahilinde 46 okulda, 65 adet atölye kuruldu. Kurulan atölyelerde görev almaya başlayan öğretmenlere de eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda Merkez 100. Yıl Ortaokulunda kurulan ahşap ve beceri atölyesinde 30 öğretmen eğitime alındı. İlk aşamada öğretmenler ahşap ürünler ile güneş enerjisiyle çalışan küçük tasarımlar yapmaya başladı. Eğitimlerini sürdüren öğretmenlerin daha sonra öğrencilere öğrendiklerini aktaracağı kaydedildi.
Kent genelinde kurulan atölyelerin yazılım, tasarım, görsel sanatlar, ahşap metal, müzik, salon sporları, dram ve eleştirel düşünme, bilim, kültür sanat, yaşam becerileri, teknoloji tasarım, akıl ve zeka oyunları üzerine olduğu aktarılırken, öğretmenlere yönelik eğitimlerin periyodik olarak süreceği aktarıldı.
Tasarım ve beceri atölyelerinin daha etkin kullanılması için bu çalışmayı yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı kültürel, sanatsal ve yaşam becerileri anlamında geliştirmek ve hayata hazırlamak için yaptığımız projenin başlangıç çalışması bu. 21. Yüzyıl becerilerine sahip, problem çözebilen öğrenciler yetiştirmek için bu tür atölyeleri kurduk ve geliştirmeye devam ediyoruz. Biz gömleği doğru yöne iliklemeye çalışıyoruz aslında. İlk düğmeyi nasıl doğru iliklerseniz diğer düğmelerde doğru olacaktır. Önce öğretmen eğitiminden başladık. Tasarım ve beceri atölyelerinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla böyle bir çalışmaya başladık, çok da verimli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Sakarya’dan Bingöl’e eğitim vermeye gelen Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nihat Taş, “Müdürümüzün ahşap ve beceri atölyesinde eğitim daveti üzerine buraya geldim. Öğretmenlerimizle burada çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz atölyemizde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımını yaptım, derslerde öğrencilerle yapılacak projelerin uygulamasını yaptık. Öğretmenlerimiz burada öğrendiklerini aynı şekilde öğrencilerine yansıtacaklar” diye konuştu.
Kentte görev yapan ve eğitime katılan öğretmenlerden Gülçin Gür ise,"Burada gerekli etkinlikleri yapıyoruz. Çocuklarımızın kazanımlarına uygun etkinlikler icra ediyoruz. Buradaki amacımız çocuklara, öğrencilere daha güzel eğitim verebilmek ve onları daha başarılı bir birey yapmak. Burada kıl testereyle çalışmayı öğreniyoruz, ahşapları kesmeyi öğreniyoruz. Güneş enerjisini nasıl kullanabiliriz diye güneş enerji panelleriyle birlikte küçük oyuncaklar yapıyoruz. Burada öğrencilerimizin bir şey üretmenin mutluluğunu yaşamaları için eğitim görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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