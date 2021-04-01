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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de, kaçak elektriğe karşı direklere 3 bin sayaç

DHA

Bingöl'de, kaçak elektriğe karşı direklere 3 bin sayaç


Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kaçak enerji kullanımının önüne geçilmesi için 3 bin sayaç, elektrik direklerine monte edildi. Fırat Elektrik Dağıtım tarafından yapılan çalışmayla bazı köylerde önceden günde ortalama 2 bin kilowatt saat tüketilen enerji, 500 kilowatt saate düştü.
Karlıova ilçesinde, kaçak elektrikle mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Kaçak enerji kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Fırat Elektrik Dağıtım tarafından elektrik direklerine 3 bin sayaç takıldı. Yapılan çalışmalarla enerji tasarrufunda sonuç alınmaya başlandı. Bazı köylerde önceden günde ortalama 2 bin kilowatt saat tüketilen enerji, 500 kilowatt saate düştü.
Fırat Elektrik Müşteri Operasyonları Yöneticisi Mustafa Yıldırım, arıza sayılarının da düşeceğini belirterek, "Vatandaşların evlerinde bulunan sayaçları direklere taşıyarak uzaktan izleme, evine gelen enerjinin sağlıklı ölçüde uygun olduğunu görmek ve kayıp kaçağı düşürmeye yönelik çalışmamız sürüyor. Buradaki köylerde yaklaşık 6 bin 500 abonemiz var. Şimdiye kadar 3 bin abonenin sayaçlarını direklere taşımış bulunmaktayız. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla köylerdeki kaçak düşüşünü izleyeceğiz. Aynı zamanda, hatlarda meydana gelen arızaların düşüşünü de göreceğiz. Çalışmalarımızın bittiği yerlerde, çok ciddi oranda enerji tasarrufu söz konusu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL
2021-04-01 12:04:54

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