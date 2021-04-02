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Sağlıkçılar “Çok yorulduk” dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı Bingöl Devlet Hastanesi'nde Covid-19 servisinde çalışan hemşireler yaşadıklarını anlatırken, son zamanlarda artan vakalar nedeniyle hep birlikte tedbirlere uymaya davet etti Hemşire 2 çocuk annesi Ayşe Çelik: "Kimi hastalarımızı şifa ile taburcu ettik ve çok mutlu olduk kimi zamanda maalesef hastalarımızı kaybettik, bu durum bizleri çok üzdü, aklımızda kalıcı etkiler bıraktı" Hemşire Hayrettin Ayan: "Benim annem troid kanseri, hastalığından dolayı kendisine çok yaklaşamıyorum, herkes gibi anneme doya doya sarılmak istiyorum" Hemşire Gülsüm Sevgi: "Bu durum artık bizi çok yordu, tükendik, biz hastalarımızın can çekişerek, boğularak ölmelerini istemiyoruz, bunu görmek istemiyoruz"

İHA

Sağlıkçılar “Çok yorulduk” dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı Bingöl Devlet Hastanesi'nde Covid-19 servisinde çalışan hemşireler yaşadıklarını anlatırken, son zamanlarda artan vakalar nedeniyle hep birlikte tedbirlere uymaya davet etti Hemşire 2 çocuk annesi Ayşe Çelik: "Kimi hastalarımızı şifa ile taburcu ettik ve çok mutlu olduk kimi zamanda maalesef hastalarımızı kaybettik, bu durum bizleri çok üzdü, aklımızda kalıcı etkiler bıraktı" Hemşire Hayrettin Ayan: "Benim annem troid kanseri, hastalığından dolayı kendisine çok yaklaşamıyorum, herkes gibi anneme doya doya sarılmak istiyorum" Hemşire Gülsüm Sevgi: "Bu durum artık bizi çok yordu, tükendik, biz hastalarımızın can çekişerek, boğularak ölmelerini istemiyoruz, bunu görmek istemiyoruz"

Bingöl’de artan vakaların ardından yeniden yoğunluğun yaşandığı devlet hastanesi korona virüs (Covid19) servisinde görevli sağlık çalışanları, “Çok yorulduk” diyerek, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid19 renk haritasında 1 ay öncesine kadar mavi kategoride yer alan Bingöl, vaka sayısının artmasıyla Turuncu kategoride yer aldı. Yüksek riskli iller arasına giren kentte, pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması da getirirlerken, devlet hastanesindeki Covid19 servisinde de yoğunluk yaşanmaya başladı.
1 yıldır Covid19 servinde çalışan hemşire 2 çocuk annesi Ayşe Çelik, "Yaklaşık 1 yıldır Covid servisinde çalışıyorum. Bu süreç içinde değişik klinik tablolarla karşılaştık. Kimi hastalarımızı şifa ile taburcu ettik ve çok mutlu olduk kimi zamanda maalesef hastalarımızı kaybettik, bu durum bizleri çok üzdü, aklımızda kalıcı etkiler bıraktı. Yani fiziksel olarak da psikolojik olarak da sıkıntılı dönemler oldu bizim için. Normalde çocuklarına zaman ayıran, gezmesine, eğlenmesine eşlik eden bir anne olduğum halde bu süre içinde onlara zaman ayıramadım. Yine normalde hiç var olmayan bir hastalığım çıktı; bel fıtığı. Maalesef ciddi anlamda dinleme gibi bir imkanım olmadığı için ameliyat boyutuna kadar geldi. Bir iki ay öncesine kadar yapılan kısıtlamalar ve halkımızın da duyarlılığıyla vaka sayısında gerileme olmuştu. Bu durum bizleri de rahatlattı. İnsanlar da dışarıda daha güvenilir bir şekilde zaman geçirdi. Tekrar eski günlerin gelmesini umut ediyoruz. İnsanlarımızdan tekrar çaba bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının devamlılığını bekliyoruz” dedi.

“Ben de herkes gibi anneme sarılmak istiyorum doya doya”
Vaka sayısının yeniden artmasıyla troid kanseri olan annesine sarılamadığını belirten hemşire Hayrettin Ayan, “Covid sürecinde son 1 yıldır çektiğimizi bir Allah bilir bir de biz biliriz. Benim annem troid kanseri. Hastalığından dolayı kendisine çok yaklaşamıyorum. Ben de herkes gibi anneme sarılmak istiyorum doya doya. Ona sarılmak, onu öpmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan ricamız temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeleri. Son zamanlarda vaka sayıları arttı. Rehavete kapılmayıp dikkat etmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Biz hastalarımızın can çekişerek, boğularak ölmelerini istemiyoruz”
Pandemiden dolayı çok yorulduklarını belirterek çağrıda bulunan hemşire Gülsüm Sevgi de “Covid19 ile mücadele ediyoruz ve ciddi anlamda yorulduk. Covid vakalarımızda ciddi bir azalma görüldü hatta ilimizde vaka sayısı sıfırlara kadar inmişti. Ama son birkaç haftadır vatandaşlarımızın rehavete kapılmasıyla beraber hasta sayısında artış görüldü. Hakikaten bu durum artık bizi çok yordu, tükendik. Biz hastalarımızın can çekişerek, boğularak ölmelerini istemiyoruz, bunu görmek istemiyoruz. Bu işi ciddiye almayan vatandaşlara seslenmek istiyorum, hastaların en kötü anlarına biz şahit olduk. Onların neler çektiğini, son anda neler söylediklerini biz çok iyi biliyoruz. Hastane ziyaretlerine ara vermelerini istiyoruz. Bıraksınlar hastalarımızla ilgilenelim ve maske, mesafe, temizlik kurallarına uysunlar. Hem bizleri hem kendilerini rahatlasınlar” ifadelerini kullandı.

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