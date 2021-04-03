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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldı

İHA

Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum dağıtıldı

Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Bingöl'deki çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılmak üzere bin 500 torba silajlık mısır tohumu, 29 ton 830 kilo yonca tohumu ve 4 ton 225 kilo korunga tohumu alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlü'nde alınan hibe destekli tohumlar çiftçilere verildi.
Kentin son yıllarda yapılan yatırımlarla rotasını hayvancılık olarak belirlediğini aktaran İl Müdürü Burhan Bahadır, “Bu nedenle ilimizde yem bitkisi üretimi büyük önem arz etmektedir. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yem bitkisi tohumları ile ilimizin gelişmekte olan hayvancılığının en temel ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmını üretmeyi hedeflemekteyiz. Son 3 yılda ilimizde yem bitkisi ekiliş alanlarında ciddi bir artış görülmektedir. 2017 yılında ilimizde yem bitkisi ekiliş alanı 7 bin 691 hektar iken bu rakam 2018 yılında 8 bin 284 hektara, 2019 yılında 8 bin 900 hektara, 2020 yılında ise 9 bin 900 hektara yükselmiştir. Burada özellikle şu hususu belirtmek isterim. 2021 yılında sadece müdürlüğümüz tarafından dağıtımı yapılan tohumlar ile ekilen ve ekilecek olan alan bin 388 hektardır. Bunun yanında çiftçilerimizin kendi imkânlarıyla ekimini gerçekleştireceği alan ile birlikte toplam yem bitkisi ekiliş alanımızın 10 bin hektarın üzerine çıkacağını ön görüyoruz. Dağıtımını yaptığımız tohumlar ilimiz hayvancılığının gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

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