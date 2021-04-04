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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl kısıtlama ile birlikte sessizliğe büründü

İHA

Bingöl kısıtlama ile birlikte sessizliğe büründü

Korona virüs vakaların arttığı Bingöl’de başlayan 36 saatlik kısıtlamayla beraber kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vaka sayıları arttı, kent 1 ay önce mavi kategorideyken şimdi turuncu kategoriye geçti. Yaklaşık 1 ay sonra gelen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe yeniden büründü.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan esnaf sabah iş yerini açarken, valilik koordinesindeki güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu. Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücüleri belgelerini kontrol eden ekipler, ticari taksileri de Covid19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
Kısıtlamadan muaf olan ve iş yerini açan manav işletmecisi Abdulmutalip Gili, ”Bir ay kadar önce kısıtlama kalkmıştı, çok rahatladık. Şimdi yine kısıtlamalar geldi. İnşallah Bingöllüler, insanlarımız bu kısıtlamalardan ders alarak tedbirlere uyarlar. İnşallah bu kısıtlamalar kalkar ve biz de daha rahat ederiz” dedi.

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