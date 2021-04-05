Bingöl’de trafik kazası: 5 yaralı

Bingöl'de iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl Genç Karayolu havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PN 6243 plaka otomobil ile 16 EN 312 plaka araç kavşakta dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ederek, ambulanslarla devlet hastanesine sevk etti.

İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı araçları kontrol ederken, polislerde kaza yerinde inceleme yaptı.

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