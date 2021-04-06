Bingöl'de Covid-19 ile mücadele, sırası gelenlerin aşılaması sürüyor

Bingöl'de sırası gelenlerin aşı olması için çağrıda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü, diyaliz hastaları, 60 yaş üstü , 55 yaş üstü kronik hastalar, İmmün yetmezliği olanlar ve kanser hastalarının aşılama sürecinin başladığını duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Diyaliz hastaları, 60 yaş üstü vatandaşlar, 55 yaş üstü kronik hastalar, İmmün yetmezliği olanlar, kanser hastaları için Covid19 aşılama süreci başlamıştır. ENabız sistemi üzerinden aşı tanımlaması yapılan vatandaşlarımız MHRS’den randevu oluşturarak aşılarını yaptırabilirler. Aşı sırası gelen ve kendisine E Nabız üzerinden aşı tanımlanan vatandaşlarımızın aşılarını biran önce yaptırmaları, Covid19 ile mücadelede büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya ve aşı sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” denildi.

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