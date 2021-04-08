Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İHA

Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bingöl’de 2021 Yılı II. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında yapıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleşen yılın II. koordinasyon toplantısına yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının Bingöl’de gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra henüz proje aşamasında olan yatırımların uygulanacağı bölgelere olan katkısı hususunda istişarelerde bulunarak koordinasyon kurulunun karar almasını gerektirecek teklifler görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kadir Ekinci, 2021 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarının ek ödenek dahil 553 milyon 616 bin 519 TL olduğunu söyledi.
Vali Ekinci “2021 yılında; Toplam 205 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 18’i tamamlanmıştır. Diğer 187 projeden 107 proje devam etmekte, 61 proje ihale aşamasında olup, 19 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 21 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri, 4 milyar 499 milyon 610 bin 246 TL’dir. 2021 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı ek ödenek dahil 553 milyon 616 bin 519 TL olup, 2021 yılı harcaması 92 milyon 106 bin 296 TL ve önceki yıllar harcaması 1 milyar 568 milyon 985 bin 638 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 661 milyon 91 bin 934 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37’dir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir taziyede 80 kişiye virüs bulaştı, tekrarlanmaması için sağlık müdürü uyardı Bingöl'de geçtiğimiz yıl bir taziye nedeniyle 3 köyde 80 kişinin Covid-19'a yakalandığını ve ölümlerin olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, tekrarının yaşanmaması için tedbirlere uyulmasını istedi
YEREL HABERLER Bir taziyede 80 kişiye virüs bulaştı, tekrarlanmaması ...
Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü
YEREL HABERLER Öğrenciler Covid-19'a dikkat çekmek için yürüdü
Bingöl'de Covid-19 ile mücadele, sırası gelenlerin aşılaması sürüyor
YEREL HABERLER Bingöl'de Covid-19 ile mücadele, sırası gelenlerin ...