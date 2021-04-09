Işık ihlali yapan motosikletli, otomobile çarptığı kazada öldü

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Mehmet Aykanat (55), otomobile çarptı. Motosikletten fırlayıp, refüje düşen Aykanat, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü Mehmet Aykanat, iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaparak, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DK 8713 plakalı otomobile çarptı. Aykanat, çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak, refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aykanat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Aykanat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-04-09 11:44:20



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