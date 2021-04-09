Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü

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Bingöl’de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DK 8713 plakalı otomobil ile Mehmet Aykanat’ın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Aykanat (55) olay yerinde hayatını kaybetti.Aykanat’ın cansız bedeni olay yerinde polisin incelemesi sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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