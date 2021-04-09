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Türkiye'nin en çok kar yağışı alan ilçelerinden Karlıova'da bahar temizliği

İHA

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan ilçelerinden Karlıova'da bahar temizliği

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde karların erimeye başlamasıyla belediye ekipleri bahar temizliğine başladı.
Türkiye'nin en çok kar yağışı alan bölgelerinden biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karların erimeye başlamasıyla birlikte bahar temizliği için seferber olan belediye ekipleri, ilçe merkezinin farklı noktalarında 3 ekiple temizlik ve yıkama çalışmasına başladı. En son nisanın ilk günü kar yağan ilçenin yüksek rakımlarının ise halen karla kaplı olduğu aktarıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Bilindiği gibi bizim memleketin kışı biraz uzun sürüyor. Türkiye geneline baktığımız zaman biz 12 ay daha fazla kış yaşıyoruz. Dolayısıyla bugünlerde karlar erimeye başladı, bahar geldi diye düşünüyoruz. Bahar temizliğine başladık ilçe merkezinde, çevre mahallelerin de yıkamasını bitirdik daha hijyen olabilmesi için. Özellikle pandemide milletimizin de sağlığını düşünerek hijyenik bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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