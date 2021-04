Bingöl'de Ramazan öncesi uygun ete talep arttı, üretim 2 katına çıktı

Ramazan ayı öncesi Bingöl Et ve Süt Kurumu’nda kıymanın 37, kuşbaşının 40 ve bifteğin 49 liradan satılmasıyla yoğunluk oluşmaya başlarken, üretim de 2 katına çıkarıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Ramazan ayı arifesinde çarşı pazar hareketliliği yaşanmaya başladı. Ramazan ayı dolayısıyla et almak isteyen vatandaşlar günün erken saatlerinde kentte bulunan, uygun fiyata satışı yapılan et ve süt kurumunda yoğunluk oluşturmaya başladı. Günlük üretimin 1,5 ton kırmızı et olduğu Et ve Süt Kurumu’nda yoğunluk ve talep nedeniyle üretimin 2 katına çıktığı aktarıldı. Et ürünlerinin piyasa şartlarına göre uygun ve hijyen olduğu gerekçesiyle etlerini kurumdan almak isteyen vatandaşlar, erken saatlerden itibaren satış mağazasının önünde yoğunluk oluşturdu.

Piyasaya göre et ürünlerinin daha hijyen ve uygun satıldığını belirten Et ve Süt Kurumu Müdür Yardımcısı Sait Işık, “Ramazan ayından dolayı her sene olduğu gibi çok fazla talep oluyor bizde. Bizler de bu taleplere karşılık verebilmek adına, vatandaşımızı mağdur etmemek, istedikleri ürünü onlara yetiştirmek için hazırlıklarımıza başladık. Farklı kombineler ve piyasadan tedariklerimizi yaptık. Bugün yoğun bir şekilde paketleme ve çalışmalarımız devam ediyor. Piyasa ürünü daha hijyenik ve daha uygun şartlarda sunmak için çalışıyoruz. Şuan günlük 3 ton et, 2 tonda Bingöl Kavurma üretimini yapıyoruz ve vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bizim ürünler piyasaya göre daha uygun olduğundan dolayı yetiştirmekte zorlandığımız miktarlarda talep oluyor. Kıymayı 37 TL’den Kuşbaşı 40 ve bifteği 49 liradan piyasaya sunuyoruz” dedi.

Eti sürekli olarak buradan aldığını belirten Faysal Çiftçi ise, “Sürekli gelip etimizi buradan alıyoruz. Eti daha güvenlidir, daha temizdir. Yarın da Ramazandır. İnşallah etimizi alıp evimize döneceğiz” şeklinde konuştu.

