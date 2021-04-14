Bingöl’de 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bingöl'de güvenlik güçleri 5 ayrı dosyadan hakkında 17 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Jandarma Suç Araştırma Timi koordineli olarak şüpheli Y.B'nin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması kapsamında hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, konut dokunulmazlığını ihlal etmeden aranan ve 5 ayrı dosyadan hakkında 17 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B'nin bulundu adresi tespit etti. Şüpheli ekiplerin ortak çalışmasıyla yapılan operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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