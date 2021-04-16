Kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Bingöl’de kamyonun yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. idaresindeki 34 EU 3537 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı, şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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