Bingöl'de, kısıtlamada sessizlik hakim

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Bingöl, sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, ekiplerin tedbirlere yönelik denetimleri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-04-17 15:01:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.