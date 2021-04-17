Bingöl'de, kısıtlamada sessizlik hakim

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Bingöl, sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, ekiplerin tedbirlere yönelik denetimleri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-04-17 15:01:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.