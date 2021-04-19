Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek için evinden çıkan Hasan Göçük'ten (85), 2 gündür haber alınamıyor.
Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde, dün hayvanlarını kontrol etmek için evinden ayrılan alzheimer hastası Hasan Göçük'ten bir daha haber alınamadı. Ailesi ve köylüler yaptıkları arama çalışmalarında sonuç alamayınca jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, Gökçek için bölgede arama çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-04-19 16:32:38
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