Kayıp yaşlı adam 3 gündür aranıyor

Bingöl’de hayvanlarını kontrol etmek için evden çıkan ve haber alınamayan 80 yaşındaki şahsı arama çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde kırsalında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cumartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük’ten (80) bir daha haber alınamadı. İftar vaktine kadar eve gelmeyen yaşlı adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirilerek arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında ilk gün sonuç alınamayınca Jandarma ekiplerine AFAD, köy korucuları, SAR ile Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ekipleri de katıldı. Dün de sonuç alamayan ekipler bugün sabah erkenden tekrar arama çalışmasına başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bugünde bir sonuç alamadı. Havanın kararmasıyla sona eren çalışmalara sabah devam edeceği öğrenildi.

SAR Bingöl Ekip Sorumlusu Ramazan Küçükhazar, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İlimize bağlı Genç ilçesi Balgöze köyünde Hasan Göçük isimli vatandaşımızın kaybolduğuna dair ihbar almıştık. AFAD, jandarma ekipleriyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Henüz kendisine ulaşamadık ama kısa zamanda kendisine ulaşmayı düşünüyoruz” dedi.

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