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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de kayıp yaşlı adam, 300 kişilik ekiple aranıyor

İHA

Bingöl’de kayıp yaşlı adam, 300 kişilik ekiple aranıyor

Bingöl’de geçtiğimiz cumartesi günü evden çıkan ancak henüz bir haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için başlatılan arama çalışmalarının bugün 300 kişilik ekiple sürdüğü bildirildi.
Olay, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde kırsalında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 17 Nisan Cumartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük’ten (80) bir daha haber alınamadı. İftar vaktine kadar eve gelmeyen yaşlı adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirilerek arama çalışması başlatıldı ancak 3 gün içinde bir sonuç alınamadı. Yaşlı adamın arama çalışmaları 4’üncü gününde sabah erken saatlerde bugün tekrar başladı. ilçe jandarma personeli, Güvenlik Korucuları, AFAD, UMKE, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık ve vatandaşlar olmak üzere toplamda 300 kişilik ekiple süren arama çalışmalarında belirlenen 30 kilometrelik alanda çalışmanın sürdürüleceği aktarıldı.
Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarına jandarmanın köpekli aramakurtarma ekiplerinin de katıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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