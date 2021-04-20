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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Belediyesi'nden yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili açıklama

İHA

Bingöl Belediyesi'nden yurt dışına gidip dönmeyenlerle ilgili açıklama

Bingöl Belediyesi’nden yurt dışına gidip dönmeme olayıyla ilgili yazılı açıklama yapılarak , belediyenin proje ve soruşturma konusu olaylarıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı bildirdi.

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikle Almanya'da giden 45 kişiden yalnızca 2 kişinin geri dönmesine üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ilgili Vali Yardımcısı, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi toplam 4 kişinin görevden uzaklaştırıldığını bildirilmişti. Olayla ilgili adı geçen Bingöl Belediyesi de yazılı açıklama yaparak proje ve soruşturma konusun olaylarıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, iddiaların merkezinde yer alan Ali Ayrancı’nın da soruşturma başlatılıp, görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bingöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Son günlerde, bir dernek tarafından hazırlanan ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi işbirliğiyle yürütülen “Çevreye Duyarlı Bireyler” Projesi kapsamında hizmet damgalı (gri) pasaportla yurt dışına giden ve geri dönmeyenlerle ilgili “Belediyeler Eliyle İnsan Kaçakçılığı” ve benzeri başlıklı haberler ulusal, yerel ve sosyal medya organlarında sıklıkla paylaşılmaktadır. Ancak bu haber ve paylaşımlar üzerinden Bingöl Belediyesi’ne yönelik asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunulduğu görülmektedir. Kamuoyu bilmelidir ki, Bingöl Belediyesi’nin bu proje ve soruşturma konusu olaylarla hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu proje bugüne kadar belediye meclisimizde gündeme gelmediği gibi bu doğrultuda alınan hiçbir meclis kararı veya hayata geçirilen hiçbir proje de yoktur” denildi.


“İddiaların merkezinde olan isim görevden uzaklaştırıldı”
Açıklamanın devamında:“ Öte yandan iddiaların merkezinde yer alan Ali Ayrancı’nın belediyemiz personeli olması üzerinden kurumumuzun itham edilmesi ve zan altında bırakılmasını kabul edilemez buluyor, olayın gündeme gelişinin hemen akabinde ilgili personel hakkında soruşturma başlatılıp, görevden uzaklaştırılmıştır. Yine bu personelin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çalıştığı ve buna bağlı ileri sürülen çeşitli iddialar da tamamen asılsızdır. Bahse konu personel İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde değil uzunca zamandır Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktaydı. Başta belediyemiz olmak üzere ilimiz üzerinden yürütülen kirli ve bir o kadar mesnetsiz propagandalara itibar edilmemesini diliyor, bireysel suçların kurumlara ve topluma mal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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