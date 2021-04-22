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Bingöl'de kadın kooperatifi üyelerinden 'askıda yemek' projesi

DHA

Bingöl'de kadın kooperatifi üyelerinden 'askıda yemek' projesi


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün ilk kadın kooperatifi üyeleri, ürettiği el sanatları ve yöresel yemeklerin yanı sıra, ramazan ayına özel askıda yemek kampanyası başlattı. Kooperatif Başkanı Merve Dilan Dağ, "Ramazan ayına özel yaptığımız günlük menülerle, ilçedeki hayırseverlerin katkılarıyla, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araya gelen 11 kadın, Genç Üreten Eller Kadın Girişimi Kooperatifi'ni kurdu. Kentin ilk kadın kooperatifinde el sanatları, kurslar ve meslek edinme yönelik çeşitli etkinlikler yapan üyeler, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahipleri için 'askıda yemek' projesini başlattı. Kooperatif Başkanı Merve Dilan Dağ, 11 kadınla böylesi bir girişim başlattıklarını ifade ederek, faaliyetlerinde her geçen artarak devam ettiğini söyledi. Hayırseverlerin desteğiyle 'askıda yemek' projesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattıklarını söyleyen Dağ, "Ramazan ayına özel askıda yemek projesini uygulamaya başladık. Yaptığımız günlük menülerle Genç ilçesinde bulunan hayırsever iş adamlarımız, kurum amirlerimizin vatandaşların katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Mahalle muhtarlarından aldığımız bilgilerle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Ramazan ayının bereketiyle kalplere gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Bizlere desteğini esirmeyen Kaymakam Arif Gül'e, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'e ve hayırseverlere teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-04-22 11:13:06

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