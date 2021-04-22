Bingöl'de kayıp Alzheimer hastası, 300 kişilik ekiple aranıyor



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, cumartesi günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Göçük (85) için başlatılan arama çalışmaları, 300 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Olay, cumartesi günü Genç ilçesine bağlı Balgöze köyü kırsalında meydana geldi. Evden öğle saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için çıktığını söyleyen, Alzheimer hastası Hasan Göçük, bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE ve Kuzey Yüzü Dağcılık üyeleri, köy sakinleriyle beraber arama çalışması başlattı. Çalışmalar, bugün de 300 kişilik ekiple sürdürülürken, Hasan Göçük'ten bir ize henüz rastlanılmadığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-04-22 11:32:09



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