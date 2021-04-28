Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü

Müslim SARIYAR-Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)İSTANBUL'dan Bingöl'e giden 34 yolcusu bulunan otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular zamanında tahliye ile kurtuldu.
Olay, BingölElazığ karayolunun 30'uncu kilometresindeki Yolçatı mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan 34 yolcusuyla dün öğle saatlerinde Bingöl´e gitmek için yola çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yolcuların tahliyesinin ardından, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle otobüsteki yangını söndürdü. Ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Müslim SARIYAR-Aziz ÖNAL
2021-04-28 15:47:48
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