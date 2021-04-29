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Bingöl ‘tam kapanma’ ile sessizliğe büründü

İHA

Bingöl ‘tam kapanma’ ile sessizliğe büründü

Bingöl’de 17 günlük ‘tam kapanma’ sürecinin başlamasıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan ‘tam kapanma' bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de ‘tam kapanma’ sürecinin başlamasıyla beraber kentin işlek Genç Caddesi, Kültür Caddesi, Üniversite caddesi sessizliğe büründü. Valilik koordinesinde bağlı kolluk kuvvetlerinin 17 günlük kısıtlama sürecinde kentin belirli alanlarında kontrol noktaları kuracağı öğrenilirken, kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerinin kontrol edileceği belirtildi.

Valilikten ‘Kurallara uyalım’ çağrısı
17 günlük kısıtlamanın başlamasıyla beraber Bingöl Valiliği kurallara uyma çağrısında bulundu. Valilik, “Kıymetli Hemşehrilerimiz, korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanmaya geçiyoruz. Hepimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım” çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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