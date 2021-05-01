Bingöl’de randevu almayan hastalar, hastaneye kabul edilmeyecek

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Bingöl Devlet Hastanesi'ne Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevusu almış hasta dışındakilerin gelmesi halinde kabul edilmeyeceği bildirildi.

Bingöl Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Kapanma sürecinde bakanlığımızın talimatı ile hastanelerimizde MHRS randevusu almış hasta dışındaki hastaların kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır. Siz değerli vatandaşlarımız da bu tedbirler kapsamında MHRS üzerinden randevunuzu oluşturmadan hastaneye müracaat etmeyiniz” denildi.

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