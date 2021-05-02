Bingöl’de açan ters lalelerin şöleni sona ermeye başladı

Bingöl’ün yüksek rakımlı dağlarını süsleyen ve halk arasında “Ağlayan Gelin" olarak bilinen ters lalelerin iki haftalık görsel şöleni sona ermeye başladı.

Bingöl merkeze bağlı 1450 rakımlı Gökçeli köyünde karların eriyip ilkbaharın gelmesiyle açan laleler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki diğer kentlerde de yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişiyor.Lale türlerinden farklı olarak bir kök üzerinde uzayan başakta avize gibi yere doğru 46 çiçek veren ters laleler, yılda sadece iki hafta görsel şölen sunuyor.

Bingöl’de 2 haftadadır görsel şölen sunan ters laleler de solmaya başladı.Bu yıl pandemi ve kısıtlama nedeniyle ziyaretçilerini ağırlayamayan lalelerin ise bazı illerde yeni açmaya başladığı öğrenildi.

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